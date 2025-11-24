Festnahme am Hamburger Flughafen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 59-Jähriger ist am Hamburger Flughafen wegen Steuerhinterziehung verhaftet worden. Der Mann wurde am Flughafen kontrolliert, nachdem er am Samstagabend aus Las Palmas gelandet war, wie die Bundespolizei mitteilte. Dabei wurden die Beamten auf einen Haftbefehl des Landgerichts Lübeck von August 2025 aufmerksam: Der 59-Jährige wurde wegen Steuerhinterziehung in 13 Fällen zu 35.000 Euro Strafe oder 175 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er die Summe nicht zahlen konnte, brachten die Beamten ihn in Untersuchungshaft.