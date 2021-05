Hamburg (dpa/lno) – Hamburg bekommt ein Festival für Straßenkunst auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli. Das 1. internationale Spielbudenfestival findet vom 23. bis 25. Juli statt und knüpft an die Tradition der Schausteller und Kuriositätenkabinette vergangener Zeiten an, wie die Corny-Littmann-Stiftung für Kunst und Kultur am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Danach soll es als jährlich wiederkehrendes Festival der internationalen Straßenkunstszene etabliert werden. Am 17. Juni will Theatermacher Corny Littmann das Konzept für das Festival unter Corona-Bedingungen vorstellen. Der Künstler DJuggledy wird dann Ausschnitte aus seinem Programm präsentieren.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-663557/2

