Festakt: Fertigstellung von A7-Lärmschutztunnel Stellingen

Dirk Brandenburger (l-r), Technischer Geschäftsführer der DEGES, Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium und Martin Bill (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Trotz einer Verzögerung der Abschlussarbeiten wollen die Autobahn GmbH und die Bundesplanungsgesellschaft Deges am heutigen Freitag die Fertigstellung des Lärmschutztunnels an der Autobahn 7 in Hamburg-Stellingen feiern. Dazu werden der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), und Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) erwartet.

Ursprünglich war geplant, den Tunnel am Montagmorgen nach einer Vollsperrung der Autobahn komplett in Betrieb zu nehmen. Wegen des Winterwetters wurde das Vorhaben abgesagt. Markierungsarbeiten seien bei Schneefall und Frost nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Nun wird erwartet, dass die Autofahrer erst ab März durch beide Röhren des knapp 900 Meter langen Tunnels fahren können. Derzeit steht ihnen nur eine Röhre zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-306183/2

