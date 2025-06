«Fest der Inklusion»: Die Special Olympics Niedersachsen

Hannover (dpa) –

Etwa 1000 Athletinnen und Athleten nehmen noch bis Freitag in Hannover an den Special Olympics Landesspielen Niedersachsen teil. Die Special Olympics wurden für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung gegründet. Vergeben werden in Hannover Medaillen in den Sportarten Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Badminton, Tischtennis, Judo, Tennis und Handball.

«Ein großes Fest der Inklusion und des Sportes, wo Menschen alle Berührungsängste ablegen und gemeinsam – ob als Teilnehmende oder im Zuschauerraum – die vielen Events genießen», nannte der niedersächsische Sozialminister Andreas Philippi die Special Olympics bei der Eröffnung am Mittwochabend.

Niedersachsen hat einen von 16 Landesverbänden in Deutschland. Die nationalen Special Olympics finden 2026 im Saarland statt, die Weltspiele 2027 in Santiago de Chile.