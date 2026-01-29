Fernwärme für Flughafen – Arbeiten starten im März

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Flughafen und die Lufthansa Technik werden an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen. «Ab März 2026 beginnen die Bauarbeiten für eine neue, rund 4,7 Kilometer lange Fernwärmeleitung», teilten die Hamburger Energiewerke mit. Diese verlaufe entlang der Otto-Wels-Straße über die Traute-Lafrenz-Straße, Obenhauptstraße, Sportallee und Weg beim Jäger bis zum Flughafenareal.

Zusätzlich werde voraussichtlich im Frühling 2027 eine Pumpstation errichtet, um den erforderlichen Transportdruck im Netz sicherzustellen. Fertig sein soll das in zehn Abschnitte eingeteilte Gesamtprojekt Ende 2028. Durch die Umstellung auf Fernwärme können nach Angaben der Energiewerke jährlich rund 17.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. Zudem könnten über die neue Leitung ab den 2030er-Jahren weitere Wohn- und Geschäftshäuser sowie Unternehmen im Hamburger Norden angeschlossen werden.