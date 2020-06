Fernbusterminal schneidet im bundesweiten ADAC-Test gut ab

Hannover (dpa/lni) – Das Fernbusterminal in Hannover hat in einem bundesweiten Test des Automobilclubs ADAC ein gutes Ergebnis erzielt. Unter den elf Busbahnhöfen mit den meisten Passagieren in Vor-Corona-Zeiten belegte die Landeshauptstadt hinter Stuttgart den zweiten Platz. Positiv hoben die Tester unter anderem die Überdachung, das WLAN-Angebot, das helle Ambiente und die elektronischen Infotafeln hervor. Luft nach oben gebe es dagegen noch bei der Barrierefreiheit. So fehle im Warteraum ein Leitsystem für Sehbehinderte, teilte der ADAC am Donnerstag mit. Außerdem seien die Wartesteige für den Ein- und Ausstieg von Rollstuhlfahrern zu schmal.

Im Vergleich zum letzten ADAC-Test vor drei Jahren hat sich Hannover um einen Rang verbessert und an Hamburg vorbeigeschoben. Allerdings sei die Spanne zwischen den elf getesteten Terminals sehr groß – vielerorts fehlten erwartbare Standards. Am schlechtesten schnitten Dortmund und Nürnberg ab. Wer in Nürnberg auf seinen Bus warte, erfahre nichts von Verspätungen und habe keine Wartehalle, hieß es. Der ADAC hatte die Busbahnhöfe im Januar 2020 an den reisestarken Tagen Freitag und Samstag unangekündigt unter die Lupe genommen.

Im vergangenen Jahr nutzten dem ADAC zufolge rund 23 Millionen Menschen eine der knapp 300 deutschen Fernbus-Verbindungen.

