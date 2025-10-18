Ferienstart im Norden: Staus und Sperrungen auf der A7

Hamburg/ (dpa/lno) –

In den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Herbstferien. Vergleichbare Staus wie im Sommer erwartet der ADAC aber nicht. Am Samstagmorgen kommt es vereinzelt zu Wartezeiten auf der Autobahn 7. Auf der Strecke von Flensburg in Richtung Hamburg müssen Autofahrer aufgrund eines zwei Kilometer langen Staus zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Nord und Neumünster-Süd mindestens 19 Minuten mehr einrechnen.

Zwischen den Anschlussstellen Bispingen und Egestorf auf der Strecke von Hannover nach Hamburg kommt es ebenfalls zu einem ungefähr zwei Kilometer langen Stau, der zu einem Zeitverlust von mindestens 33 Minuten führt. Zwischen Evendorf und Garlstorf ist die Fahrbahn von Hannover in Richtung Hamburg nach einem Unfall gesperrt. Die Autofahrer werden über die Waldsiedlung Egestorf umgeleitet.