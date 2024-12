Ferienorte erwarten viele Gäste – Silvester teils ausgebucht

Wilhelmshaven/Lüneburg/Goslar (dpa/lni) –

Schlittenfahren im Harz, Wandern in der Heide oder Eisbaden in der Nordsee: Niedersachsens Tourismusregionen erwarten über die Weihnachtstage und zum Jahreswechsel viele Urlaubsgäste. Kurzentschlossene können aber noch freie Unterkünfte in der Lüneburger Heide, im Harz und an der Nordseeküste finden, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Tourismusgesellschaften ergab.

Allerdings variiert die Verfügbarkeit von freien Hotelzimmern, Ferienwohnungen und Pensionen nach Ort und Zeit. Während die Nachfrage an der Küste besonders auf den Inseln und im Harz vor allem an Silvester schon hoch ist, gibt es in der Lüneburger Heide noch viele freie Betten. Ein Überblick:

Küste und Inseln

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Buchungslage an der Küste in etwa identisch. «Ein Großteil unserer abgefragten Orte gibt an, dass die Auslastung vergleichbar mit dem Vorjahreszeitraum ist», teilte Lisa Zeiger, Sprecherin der Tourimus-Agentur Nordsee (Tano), mit. Rund um die Feiertage und den Jahreswechsel sind die Unterkünfte insgesamt im Schnitt schon zu etwa 70 Prozent ausgebucht. Knapper ist das Angebot unmittelbar an der Küste und auf den Inseln, dort liegt die Auslastung demnach bei rund 90 Prozent.

Wer noch kurz entschlossen verreisen will, könnte im Binnenland gute Chancen haben – dort gibt es laut der Agentur im Vergleich noch deutlich mehr freie Unterkünfte. Zimmer und Unterkünfte können laut den Touristikern am besten über die Tourist-Informationen und die Zimmervermittlungen in den Urlaubsorten oder über die Buchungs-Website der Tano gefunden werden.

An der Nordsee stehen auch zum Jahresende viele Aktivitäten im Freien an: Viele stimmungsvolle Weihnachtsmärkte in der Region hätten auch nach den Feiertagen noch geöffnet, sagte die Tano-Sprecherin. Wer den Jahreswechsel weitgehend ohne Böller und Raketen erleben will, ist beim «Deichleuchten» im Wangerland richtig. Mutige können das neue Jahr danach mit einem traditionellen Bad in der Nordsee beginnen. Veranstaltungen zum Anbaden gibt es etwa in Norddeich, Butjadingen, Cuxhaven sowie auf Borkum und auf Juist.

Harz

Die Touristenunterkünfte im Harz sind in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel sehr gut gebucht. Vor allem Ferienhäuser und Ferienwohnungen seien besonders stark nachgefragt, teilte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands, Carola Schmidt, mit. Wer flexibel in der Wahl der Unterkunft und des Ferienortes sei, der werde jedoch noch freie Kapazitäten finden.

Allerdings weist der Tourismusverband darauf hin, dass in den meisten Fällen für diesen Zeitraum eine Mindestmietzeit von drei bis fünf Tagen gelte. Über Silvester sei die Buchungslage besonders gut. Zum Jahreswechsel gebe es nur noch wenige Unterkünfte für spontan Entschlossene.

Lüneburger Heide

2024 lief in der Heide richtig gut, an Silvester sind die Hotels und Pensionen wie stets ausgebucht. Etwas Zurückhaltung gibt es aber bei den Buchungen in den Wintermonaten, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH: «Zurzeit ist es noch ruhig, es gibt freie Betten.»

Für das zu Ende gehende Tourismusjahr steuern die Gastgeber eine Steigerung des Rekordniveaus aus 2023 an: Von Januar bis September gab es 4,94 Millionen Übernachtungen und damit ein Plus von 0,9 Prozent. So lauten die Zahlen des Landesamts für Statistik Niedersachsen. «Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sorgt der Tourismus für steigende Steuereinnahmen in den Kommunen, die dringend benötigt werden», betont von dem Bruch.

Der Vorteil der mittelständischen Struktur in der Heide sei, dass man auf meist inhabergeführte Betriebe setzen könne. Bei dem touristischen Jahresumsatz von fast 3 Milliarden Euro in 2023 verblieben zwischen 60 und 90 Millionen Euro Steuereinnahmen in den Gemeinden und Landkreisen rund um Lüneburg, teilte die Gesellschaft weiter mit.