Nur langsam kommen die Fahrzeuge auf der Autobahn A1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Süd und Stillhorn voran. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In einem rund 30 Kilometer langen Stau haben Autofahrer auf dem Weg Richtung Süden am Sonntagmittag zwischen Ahrensburg und Hamburg-Stillhorn viel Geduld aufbringen müssen. Es sei nur sehr langsam vorangegangen, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsleitzentrale Hamburg. Zum Ferienstart in mehreren Bundesländern sei der Verkehr auf den anderen Strecken im Norden am Sonntag aber gut gelaufen.