Fenster-Schüsse in Elmshorn: Polizei schickt Großaufgebot

Elmshorn (dpa/lno) –

Aus dem Fenster einer Wohnung in Elmshorn im Kreis Pinneberg soll mehrfach geschossen worden sein – das zumindest meldete ein Zeuge der Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Über die Hintergründe war zunächst nichts bekannt, der Einsatz laufe noch, teilte die Polizei-Leitstelle in Elmshorn nördlich von Hamburg am Abend mit. Den Erkenntnissen zufolge sei aber niemand verletzt worden.

Insgesamt waren 13 Streifenwagen-Besatzungen im Einsatz und zusätzlich noch Spezialkräfte, das Haus wurde umstellt. Auch die Bundespolizei leistete Unterstützung. Die Straßen um den Einsatzort wurden vorübergehend gesperrt – einschließlich der B431, die von Elmshorn weiter nach Glückstadt führt.