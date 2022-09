Feldhockey: Erste Siege für die Herren von Polo und HTHC

Hamburg (dpa) –

Den Herren vom Hamburger Polo Club und dem HTHC ist die Wiedergutmachung für den misslungenen Saisonstart geglückt. Polo setzte sich am Samstag mit 4:2 gegen den Düsseldorfer HC nach 0:2-Rückstand zur Pause. Der HTHC führte dagegen beim Berliner HC acht Minuten vor dem Ende bereits mit 5:4, geriet nach zwei weiteren Gegentoren aber noch einmal kurz in Bedrängnis. Tags darauf sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Bechmann mit dem 2:1 (1:1) erneut drei Punkte. Der entscheidende Treffer gelang Michael Köper per Kurzer Ecke in der 37. Minute. Der UHC kassierte dagegen bei den Münchnern mit dem 0:1 (0:1) die erste Niederlage.

Eine Überraschung konnten die Damen vom Großflottbeker THGC feiern, denen bereits am Freitagabend ein 3:2 (1:1)-Erfolg beim Club an der Alster gelungen war. Das Team von Stan Huijsmans gelang am Sonntag dann mit dem 2:0 (1:0) gegen den UHC eine Wiedergutmachung.