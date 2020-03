Feinschliff für «Harry Potter und das verwunschene Kind»

Die Schauspieler stehen bei der Fotoprobe des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Wenige Tage vor der deutschsprachigen Erstaufführung des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» in Hamburg feilt das Team an den letzten Feinheiten. Bereits seit Anfang Februar können Fans in den Voraufführungen in die magische Welt eintauchen. Ihre Reaktionen sind für den Feinschliff besonders wichtig, sagte Produzent Maik Klokow am Donnerstag in Hamburg. «Zurzeit arbeiten wir an dem Timing und perfektionieren die Pointen.» Viele der Zaubertricks müssen die Darsteller selbst erzeugen. Dafür haben sie extra Zauberkurse belegt. Zusätzliche Licht- und Soundeffekte machen die Illusion perfekt.

Der erste «Harry Potter»-Band war 1997 erschienen, bis 2007 folgten sechs weitere. 2016 brachte Joanne K. Rowling schließlich das Theaterstück heraus. Es spielt 19 Jahre nach dem letzten regulären Buch. «Harry Potter and the Cursed Child» feierte im Juli 2016 in London Weltpremiere.

Produktion und Umbau des Theaters mit seinen 1673 Plätzen haben rund 42 Millionen Euro gekostet. Karten für zwei Vorstellungen kosten zwischen 100 und 300 Euro. Mehr als 300 000 Tickets wurden bereits verkauft. Das Mehr!-Theater ist das einzige weltweit, das in einem Lebensmittelgroßmarkt integriert ist.

