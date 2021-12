Feiertagswetter lädt zum Skifahren und Rodeln im Harz ein

Zwei Frauen fahren Ski auf der Abfahrt «Hexenritt» auf dem Wurmberg bei Braunlage. Foto: Swen Pförtner/dpa

Braunlage/St. Andreasberg (dpa/lni) – Rodeln und Skifahren zwischen den Jahren – darauf können sich Urlauber am Wurmberg bei Braunlage im Harz freuen. Das sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt, am Sonntag. Bei prächtigem Sonnenschein kamen schon am zweiten Weihnachtstag viele Ausflügler in den Schnee.

Das gesamte Skigebiet am Wurmberg öffne am Montag. «Ich denke, jeder wird sich freuen, dass er (…) auf Skiern und an der freien Natur bisschen Skifahren und Sport treiben kann», sagte Brockschmidt. Zu den Weihnachtsfeiertagen seien der Ort und die Wurmbergseilbahn besucht gewesen. «Die Leute genießen den Schnee und rodeln und die Kinder lachen», sagte er. Die Schneekanonen hätten genügend Schnee produziert.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war der Sonntag der beste Tag zum Skifahren und Rodeln in Braunlage; am Montag müsse man bereits Abstriche machen. Mitte der Woche gebe es dann massives Tauwetter, welches das Skifahren und Rodeln erschweren könnte.

In Sankt Andreasberg im Harz wird nach Angaben des Skizentrums am Matthias-Schmidt-Berg zunächst noch kein Skifahren möglich sein, man wartet auf kältere Temperaturen. «Im Moment ist es ziemlich ruhig bei uns hier», sagte ein Mitarbeiter des Skizentrums. Der Ort sei trotz der Pandemie von Kur- und Feriengästen gut besucht.

In allen Skigebieten gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Für Ski- und Snowboardfahrer gilt damit unter anderem die 2G-Regel, sie müssen also geimpft oder genesen sein. Zusätzlich müssen Besucher in den Liften eine FFP2-Maske tragen und sich für die Kontaktnachverfolgung über die Luca-App anmelden.

