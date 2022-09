Feierlicher Spatenstich zum Bau der neuen U5

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem feierlichen Spatenstich wird am Freitag in Hamburg-Alsterdorf (13.30 Uhr) offiziell der Startschuss für den Bau der neuen U-Bahnlinie 5 gegeben. Die neue Ost-West-Verbindung soll einmal über 24 Kilometer Streckenlänge mit 23 neuen Haltestellen von Bramfeld quer durch die City bis zu den Arenen am Altonaer Volkspark führen und mehr als 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmals oder besser an das Schnellbahnnetz anschließen.

Das erste Teilstück führt über 5,8 Kilometer von Bramfeld in die City Nord. Bislang sind dafür Kosten von gut 1,75 Milliarden Euro im Gespräch. Die bauvorbereitenden Arbeiten hatten schon im Frühjahr begonnen. Erste Probefahrten mit vollautomatischen Zügen sind dort für 2027 geplant.

Zum feierlichen Spatenstich für das nach Hochbahn-Angaben größte innerstädtische Verkehrsprojekt Deutschlands werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) erwartet.