Fehmarnbelt-Anbindung: Buchholz begrüßt Lärmschutz-Vergleich

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat den von allen Beteiligten akzeptierten Vergleich zum Lärmschutz beim Güter-Schienenverkehr auf der Hinterlandanbindung des geplanten Fehmarnbelttunnels begrüßt. «Jeder Vergleich trägt zur Beschleunigung des Verfahrens bei – und das ist gut so, zumal auf diesem Wege den Sorgen der Kommunen Rechnung getragen werden konnte», sagte Buchholz am Dienstag in Kiel. Das Bundesverwaltungsgericht hatte als Vergleich vorgeschlagen, dass der Fehmarnbelttunnel nach Fertigstellung für Güterzüge erst geöffnet werden dürfe, wenn auch der Erschütterungs- und Lärmschutz auf der Hinterland-Schienenanbindung gewährleistet sei. Zuvor hatten NDR 1 und «Lübecker Nachrichten» berichtet.

