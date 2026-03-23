Fehler gegen Freiburg ärgert Pauli-Torwart Vasilj

Hamburg (dpa/lno) –

Nikola Vasilj gab sich schuldbewusst. Der Torwart des FC St. Pauli räumte ohne Umschweife seinen Patzer ein, der zum Siegtreffer des SC Freiburg beim 1:2 geführt hatte. «Das zweite Gegentor war mein Fehler», sagte der Bosnier.

Bis zur 78. Minute hatte er für seine Mannschaft die Hoffnung zumindest auf einen Punkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga festgehalten. Doch dann unterlief dem ansonsten überragenden Schlussmann der Fehler. «Beim 1:2 habe ich eigentlich eine gute Position. Der Ball setzt direkt vor mir noch mal auf, und ich will den Ball fangen. In neun von zehn Fällen habe ich den auch», sagte Vasilj.

Niederlage ein Rückschlag im Abstiegskampf

Diesmal aber nicht. Der gebürtige Hamburger Igor Matanovic nutzte den Fehler aus und besiegelte mit seinem zweiten Tor für die Freiburger die Niederlage für seinen Ex-Club.

Die Niederlage war ein Rückschlag für die Hamburger und das Ende einer Serie von fünf Heimspielen ohne Niederlage. Der FC St. Pauli steht auf dem Abstiegsrelegations-Platz 16 während der Länderspiel-Pause.

Mindestens noch um einen Rang will Vasilj in den restlichen sieben Saisonspielen mit der Mannschaft nach oben klettern: «Wir wollen keine Playoffs spielen. Ich denke, das ist für uns klar, und ich glaube, wir haben immer noch gute Chancen, weiter nach oben zu kommen.»

Auszeit vom Abstiegskampf bei WM-Playoffs mit Bosnien

In den kommenden Tagen steht für Vasilj statt Abstiegskampf der Kampf um die letzten Tickets für die WM im Sommer an. Am Donnerstag (20.45 Uhr) spielt er mit der bosnischen Nationalmannschaft gegen Wales und bei einem Sieg in Cardiff am 31. März geht es gegen den Gewinner des Spiels Italien – Nordirland um die Qualifikation für das Weltturnier.