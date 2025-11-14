Fehler beim Einparken – Familie vor Konsulat verletzt

Eine Fahrerin war mit ihrem Auto beim Einparken auf den Gehweg geraten. Jonas Walzberg/dpa

Bei einem Verkehrsunfall vor dem türkischen Konsulat in Hamburg-Eimsbüttel ist eine Familie verletzt worden. Laut Polizei war eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Kleinwagens beim Einparken auf den Gehweg geraten und hatte Vater, Mutter und Kind angefahren.

Die Eltern und ihre siebenjährige Tochter wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden leicht verletzt, das Kind erlitt eine Fraktur am Bein. Die Ursache für den Unfall sei vermutlich ein Fehler beim Einparken, teilte der Lagedienst mit.