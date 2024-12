Fehlender Fahrschein wird Mann zum Verhängnis

Hamburg/Bremen (dpa/lno/lni) –

Ein fehlender Fahrschein und 3,1 Promille sind einem Mann in Hamburg zum Verhängnis geworden. Beamte nahmen den 40-jährigen Mann Polizeiangaben zufolge am Samstagmorgen im Bahnhof Hamburg-Harburg fest. Zuvor war dieser in einem Metronom-Zug «völlig betrunken» und ohne Fahrschein aufgefallen. Wegen Diebstahls sei der polizeibekannte 40-Jährige bereits mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen gesucht worden, teilte die Bundespolizei weiter mit.

Mit 3,1 Promille sei er im Zug gestürzt und regungslos liegen geblieben. Nach seiner Ankunft in Harburg sei er von den Beamten geweckt und mit Verletzungen an Kopf und Hand ins Krankenhaus begleitet worden. Anschließend wurde der Mann ins Bundespolizeirevier Harburg und später in die U-Haftanstalt überstellt.

Der Gesuchte habe noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.