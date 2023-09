Fehlalarm führt zu Umleitungen von S-Bahnen in Hamburgs City

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des Fehlalarms eines Rauchmelders haben einige Hamburger S-Bahn-Linien am Samstag zeitweise nicht durch den Innenstadttunnel zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Altona fahren können. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, wurde am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr ein Rauchmelder ausgelöst. Der Alarm stellte sich nach kurzer Zeit als fehlerhaft heraus. Der Feuerwehreinsatz wurde am Nachmittag beendet. Die Linien S1 und S3 zwischen Altona und Hauptbahnhof fuhren wieder über die Haltestellen Landungsbrücken und Jungfernstieg. Es sei kein Umsteigen auf Busse und U-Bahn mehr erforderlich, teilte die S-Bahn Hamburg mit.