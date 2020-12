Fegebank: Verschärfung des Lockdowns nach Weihnachten an

Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), Zweite Bürgermeisterin von Hamburg, spricht. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen hat Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank eine Verschärfung der Eindämmungsmaßnahmen angedeutet. Der Senat werde in den nächsten Tagen Entscheidungen treffen, kündigte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend im NDR-«Hamburg Journal» an. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen hätten keine Trendwende gebracht. Die Lage sei sehr besorgniserregend. «Eins ist klar: Dass wir zu weiteren Lockerungen kommen rund um Weihnachten und dem Jahreswechsel, das halte ich für völlig ausgeschlossen», sagte Fegebank.

Der Senat hatte Ende November beschlossen, die derzeitige Kontaktbeschränkung für private Treffen auf fünf Personen über Weihnachten und Silvester zu lockern. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar sollen sich wieder zehn Menschen aus vier Haushalten privat treffen dürfen.

Der Hamburger Sieben-Tage-Wert für Neuinfektion hatte sich am Mittwoch nach Angaben der Gesundheitsbehörde von 116,8 auf 117,2 Fälle pro 100 000 Einwohner erhöht. Am Mittwoch vergangener Woche hatte dieser Inzidenzwert noch bei 93,8 gelegen. Die Zahl der Toten in der amtlichen Corona-Statistik erhöhte sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag um 8 auf 443.

Mit einem größeren Corona-Ausbruch hat zurzeit das Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Hamburg-Volksdorf zu kämpfen. Es müssten 44 Covid-19-Patienten versorgt werden, davon fünf auf der Intensivstation, teilte ein Sprecher der Immanuel-Albertinen-Diakonie mit. Seit dem 14. November sei bei 54 Patienten, die bei der Aufnahme negativ getestet worden seien, eine Infektion festgestellt worden. Sechs von ihnen, meist ältere Menschen mit schweren Grunderkrankungen, seien gestorben. Aufgrund von positiven Tests und Quarantäneanordnungen fielen derzeit auch 53 Mitarbeiter aus. Das Krankenhaus hat sich von der rettungsdienstlichen Not- und Unfallversorgung abgemeldet. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» (Online) über die Lage in der Klinik berichtet.

