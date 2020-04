Fegebank und Grüne wollen Studenten kurzfristig helfen

Katharina Fegebank (Bündnis90/Grüne), Wissenschaftssenatorin Hamburgs. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Berlin/Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat gemeinsam mit Kolleginnen aus ihrer Partei vom Bund unbürokratische Hilfe zur Unterstützung von Studentinnen und Studenten in der Corona-Krise verlangt. Corona-bedingte Nachteile müssten vom Bund kurzfristig ausgeglichen werden, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin vorliegenden Fünf-Punkte-Papier, das Fegebank und die Wissenschaftsministerinnen von Baden-Württemberg und Hessen gemeinsam mit Kai Gehring, dem Hochschulsprecher der Grünen im Bundestag, erarbeitet haben. So solle das Bafög vorübergehend geöffnet oder ein Notfallfonds des Bundes geschaffen werden.

Die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) vorgelegten Maßnahmen kämen vor allem Bafög-Empfängern zugute, indem sie Zuverdienste erleichtern. Dies sei ein erster notwendiger Schritt, schreiben die Ministerinnen sowie Gehring. Er betonte allerdings: «Von der Bundesministerin wünschen wir uns für die pandemiebedingt besonders angespannte finanzielle Lage der Studierenden beherztes Handeln statt Stückwerk oder Kosmetik.»

Notwendig sei eine Zusage für Bafög-Bezieher, dass die Leistungen bis Ende des Sommersemesters ohne Beachtung der Föderungsvoraussetzungen gewährt würden, fordern die Grünen-Politiker weiter. Neben den Bafög-Regelungen sei beim Anspruch auf Kindergeld und den Altersgrenzen bei der Krankenversicherung eine schnelle und temporäre Anhebung nötig, um zur Entlastung beizutragen.