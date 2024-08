Fegebank: Solinger Messerangriff «grausam & schrecklich»

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat sich entsetzt über den Solinger Messerangriff mit drei Toten gezeigt. «So grausam & schrecklich, was in Solingen passiert ist», schrieb die Grünen-Politikerin und Wissenschaftssenatorin auf der Plattform X. Ihre Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und Freunden, bei allen Menschen in Solingen. Hamburgs CDU-Chef und Fraktionsvorsitzender in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dennis Thering, schrieb auf der Plattform: «In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei allen, die vom tragischen Ereignis in Solingen betroffen sind.» Er wünsche den Verletzten eine rasche Erholung und den Angehörigen viel Kraft.

Bei der Messerattacke am Freitagabend waren nach Polizeiangaben bei einem Stadtfest drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein.