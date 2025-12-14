Fegebank: Müssen Spirale der Gewalt beenden

Sydney/Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem tödlichen Angriff am Strand Bondi Beach in Sydney hat sich Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank erschüttert gezeigt. Der Anschlag auf ein friedliches Chanukkah-Fest und der ihm zugrunde liegende Hass seien durch nichts zu rechtfertigen, erklärte die Grünen-Politikerin. «Wir erleben weltweit immer mehr Antisemitismus und immer häufiger mündet er in Gewalt. Wir müssen jede Form des Antisemitismus entschieden bekämpfen – überall und immer – um diese Spirale der Gewalt zu beenden.»

Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Der Anschlag habe sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns. Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden.