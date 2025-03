Fegebank: Grüne haben zusammen gestanden

Hamburg (dpa/lno) –

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank hat die Ergebnisse bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg auf die Geschlossenheit ihrer Partei zurückgeführt. «Was uns ausgezeichnet hat, ist, dass wir zusammengestanden haben», sagte sie auf der Wahlparty ihrer Partei in Hamburg. Ihr sei nach der Verkündung der ersten Prognosen eine große Last von den Schultern gefallen.

Fegebank bedankte sich bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern ihrer Partei. «Ich bin einfach nur so dankbar, dass ich euch in diesen Wahlkampf führen durfte», sagte sie. «Es war so brutal, gerade in den letzten zwei Wochen. Ihr habt gestanden, wir haben gestanden.»