Fegebank für Mund-Nase-Masken: «Schnutenpulli auf»

Katharina Fegebank, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, sitzt im Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – In der Diskussion um die Maskenpflicht hat Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank sich für eine Beibehaltung der Mund-Nase-Bedeckung ausgesprochen. Die Masken hätten in den vergangenen Monaten maßgeblich dazu beigetragen, «dass wir die Ausbreitung von Covid19 so verlangsamen und die Infektionszahlen gering halten konnten», schrieb die Grünen-Politikerin am Montag bei Instagram. Diesen Erfolg dürfen man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. «Also, Schnutenpulli auf und Flagge zeigen für Vielfalt.»

Einem NDR-Bericht vom Wochenende zufolge hatte eine Jury des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Stavenhagen in Mecklenburg-Vorpommern den «Schnutenpulli» zum plattdeutschen Wort des Jahres gekürt.

