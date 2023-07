FDP würdigt Simonis als «herausragende Persönlichkeit»

Kiel (dpa/lno) –

Die FDP in Schleswig-Holstein hat die gestorbene frühere SPD-Regierungschefin Heide Simonis als eine «herausragende Persönlichkeit» gewürdigt. «Als erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes war sie ein Vorbild für nachfolgende Generationen und hat vielen Frauen damit den Weg in die Politik geebnet», erklärten der Fraktionsvorsitzende der FDP im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Christopher Vogt, sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Oliver Kumbartzky am Mittwoch. Mit ihrer direkten Art habe sie es verstanden, die Menschen im Land mitzunehmen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.