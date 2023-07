FDP will Schule und Wirtschaft enger verzahnen

Hannover (dpa/lni) –

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen müssen nach Ansicht der FDP besser auf die Zeit nach der Schule vorbereitet werden als bisher. «Was wir brauchen, ist eine engere Verzahnung von Schule und Wirtschaft», sagte FDP-Generalsekretärin Imke Haake, die selbst Realschullehrerin ist, in einem Interview der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Freitag). Ihr sei unbegreiflich, warum die Landesregierung zum neuen Schuljahr die Stunde für berufliche Orientierung streiche. «Die Berufsorientierung müsste auf zwei Stunden erhöht werden, damit wir die Fachkräfte von morgen in unseren Schulen optimaler vorbereiten», sagte Haake. Zudem müssten Medienkompetenz, digitale Ethik und künstliche Intelligenz in die Lehrerausbildung und den Schulalltag integriert werden.