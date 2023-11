FDP-Spitzenkandidat für Europawahl nominiert

Oldenburg (dpa/lni) –

Die FDP Niedersachsen hat Jan-Christoph Oetjen als Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024 nominiert. Der 45-Jährige erhielt am Samstag bei der Landesvertreterversammlung in Oldenburg 91 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte. Oetjen vertritt die FDP Niedersachsen seit 2019 im Europäischen Parlament.

Oetjen betonte demnach in seiner Bewerbungsrede, dass Europa zerbrechlich, aber nicht wehrlos sei. Mit dem Einfrieren von Zahlungen an Länder mit autoritären Tendenzen gebe es ein effektives Mittel dagegen. Dies sei ein Erfolg, und damit könnten Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa verteidigt werden.

Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr verpasste die FDP mit 4,7 Prozent den Einzug ins Landesparlament in Hannover.