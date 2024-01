FDP-Landeschef Kumbartzky will Büsums Bürgermeister werden

Oliver Kumbartzk steht in der Landesgeschäftsstelle in Kiel. Marcus Brandt/dpa

Büsum (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins FDP-Chef Oliver Kumbartzky will zur Bürgermeisterwahl in Büsum (Kreis Dithmarschen) antreten. «Das Amt des Büsumer Bürgermeisters ist eine spannende Herausforderung für jemanden, der – wie ich – beruflich und privat seit vielen Jahren eng mit Tourismus und Politik verbunden und zugleich mit Leib und Seele Dithmarscher ist», sagte Kumbartzky am Dienstag. Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (Freie Wählergemeinschaft Büsum, FWB) will sein Amt vorzeitig niederlegen. Sein Nachfolger soll am 9. Juni gewählt werden.

Der 42 Jahre alte Kumbartzky ist aktuell Parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen im Landtag in Kiel. Von 2008 bis 2023 war er Ratsherr in Brunsbüttel und von 2013 bis 2018 Kreistagsabgeordneter in Dithmarschen. «Meine Familie steht uneingeschränkt hinter meiner Kandidatur. Büsum-Fans waren wir schon immer», sagte Kumbartzky. Er dankte den Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FWB, die seine Kandidatur unterstützten.