FDP-Generalsekretär nennt Gegröle auf Sylt schockierend

Berlin (dpa) –

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat bestürzt auf das in einem Video festgehaltene rassistische Gegröle junger Menschen vor einem Lokal auf Sylt reagiert. «Das ist schockierend, so etwas zu sehen», sagte der FDP-Politiker am Freitag in Berlin. Das gelte gerade auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion, wie sich die Demokratie in Deutschland besser schützen lasse. Es sei nicht nötig, den Vorfall weiter zu kommentieren. Polizei und Justiz müssten das Video jetzt auswerten.

Das Video, in dem junge Frauen und Männer vor dem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen, stieß bundesweit auf große Empörung. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. In der nur wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien viral geht, grölen die Beteiligten zur Melodie des Party-Hits «L’amour Toujours» von Gigi D’Agostino «Ausländer raus» und «Deutschland den Deutschen».