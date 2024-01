FDP gegen Kürzungen bei der Sanierung von Landesstraßen

Kiel (dpa/lno) –

Die FDP-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag hat sich gegen die im Haushalt 2024 geplanten Kürzungen bei der Sanierung der Landesstraßen ausgesprochen. «Wer hier kürzt, der legt die Axt an die Ertragskraft des Landes», sagte der ehemalige Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag im Kieler Landtag. Daher solle der Landtag die geplanten Kürzungen in der Höhe von 12 Millionen Euro ablehnen.

Statt der Kürzungen solle das Investitionsniveau für den Erhalt und die Sanierung des Landesstraßennetzes erhöht werden, hieß es im Antrag der FDP. Zudem sollten die Investitionen jährlich steigen.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hingegen verteidigte die Kürzungen: «Wir sind immer noch auf Erhaltungskurs.» Trotz der angekündigten Sparmaßnahmen würden immer noch mehr Straßen in Stand gesetzt als gleichzeitig verfallen. Der Antrag der FDP wurde vom Plenum einstimmig in den Wirtschaftsausschuss übertragen.