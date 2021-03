FDP fordert Strategiewechsel bei Corona-Politik des Landes

Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner spricht im Plenarsaal des niedersächsischen Landtags. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat einen Kurswechsel in der Corona-Politik des Landes gefordert. «Offenkundig ist, dass die bisherige Strategie gescheitert ist», sagte Birkner am Donnerstag in Hannover. Teile des Bundeslandes befänden sich inzwischen in einem Dauer-Lockdown und es müssten neue Wege im Umgang mit der Pandemie eingeschlagen werden. Dazu gehöre, nicht ausschließlich auf die Inzidenzwerte als Kriterium für Lockerungen zu schauen, sondern weitere Aspekte mit zu berücksichtigen. Der Corona-Kurs müsse vom Landtag beschlossen und nicht alleine bei Bund-Länder-Beratungen abgesteckt werden.

Der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling pochte darauf, die Schulen künftig unabhängig von den Inzidenzwerten zu öffnen, dazu müssten alle Schülerinnen und Schüler täglich getestet werden. Nötig sei eine klare Perspektive für den Unterricht nach den Osterferien, sonst gebe es bald Schüler, die seit einem halben Jahr nicht in die Schule gegangen seien. Die Auswirkungen seien schon jetzt verheerend, Depressionen und selbstverletzendes Verhalten wie das Ritzen nähmen zu. «Das muss man endlich in den Blick nehmen.» Schon jetzt müsse geschaut werden, wie mit dem versäumten Unterrichtsstoff umgegangen werde.

Sowohl zur Öffnung der Schulen in der Corona-Krise sowie zu einem Kurswechsel bei der Bewältigung der Pandemie hat die FDP eigene Anträge für die Sondersitzung des Landtags an diesem Freitag vorgelegt. Sie hatte die Sondersitzung wie in den Vormonaten gemeinsam mit den Grünen beantragt, um vor Erlass der neuen Corona-Verordnung den Kurs im Parlament zu beraten.

