FDP fordert Rücknahme von Beherbergungsverbot

Hannover (dpa/lni) – Eine Rücknahme des Beherbergungsverbots für Touristen aus Corona-Risikoregionen hat die FDP in Niedersachsen gefordert. «Die bestehenden Maßnahmen und Regeln in Hotels sollen Gäste und Personal vor einer Ansteckung schützen, selbst wenn ein infizierter Gast in ein Hotel eincheckt», sagte der FDP-Abgeordnete Jörg Bode am Dienstag in Hannover. «Die Konzepte sind belastbar, während es völlig unklar bleibt, warum ein innerdeutsches Einreiseverbot einen Effekt auf die Infektionszahlen haben soll.» Für die Branche sei das verheerend.

«Während die Corona-Regeln seit Monaten bekannt sind und in Hotels und Gastronomie umgesetzt werden, sorgt die Landesregierung nun mit einem Schnellschuss für Chaos und Verunsicherung», sagte Bode. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) solle das Beherbergungsverbot am besten noch vor den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am Mittwoch zurücknehmen. Die Kontroverse um die Beherbergungsverbote wird das Treffen voraussichtlich dominieren.