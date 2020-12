FDP erwartet für SH nun Bundesmodell für Grundsteuer

Annabell Krämer (FDP), Finanzpolitikerin in Schleswig-Holstein. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Im Konflikt um die Reform der Grundsteuer stellt sich die FDP in Schleswig-Holstein auf die Übernahme des von ihr kritisierten Bundesmodells ein. Dies erscheine angesichts der unterschiedlichen Vorstellungen und technischer Umsetzungsprobleme zunächst leider unausweichlich, sagte die Finanzpolitikerin Annabell Krämer der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die FDP bevorzuge weiter das einfache Flächenmodell, da es transparent und rechtssicher sei und keine aufwendige Ermittlung von Grundstückswerten benötige. «Dieses Modell war in der Koalition allerdings nicht einigungsfähig.»

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur laufen die Gespräche in der Koalition aus CDU, Grünen und FDP aber weiter. Sie sollen demnach im Januar fortgesetzt werden.