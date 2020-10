FDP dringt auf Mitsprache des Landtags in Corona-Politik

Hannover (dpa/lni) – Der Landtag soll nach Vorstellung der FDP mehr Mitsprache in Niedersachsens Corona-Politik erhalten. «Wir sind der Auffassung, dass es längst überfällig ist, dass die wesentlichen Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie vom niedersächsischen Landtag getroffen werden», heißt es in einem Brief von FDP-Fraktionschef Stefan Birkner an alle Abgeordneten von SPD, CDU und Grünen vom Mittwoch. Bisher erlässt die Landesregierung die Corona-Regeln in Form von Verordnungen. Die Maßnahmen öffentlich zu diskutieren und zu legitimieren, sei aber die «ureigene Aufgabe» der Parlamentarier, so Birkner. Nur so könne es gelingen, die Akzeptanz der Bürger für die Corona-Politik auf Dauer aufrechtzuerhalten.

Die Landesregierung will die Corona-Verordnung am Donnerstag erneut anpassen. Erwartet wird, dass die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse umgesetzt werden. Dazu zählen härtere Regeln in Hotspots wie eine Sperrstunde für die Gastronomie, eine Ausweitung der Maskenpflicht und niedrigere Teilnehmergrenzen für private Treffen.