FDP-Bundestagsfraktionschef Dürr: Stadtstaaten schwierig

Bremen (dpa) –

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr hat sich zufrieden über das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl im Land Bremen gezeigt. Sie habe geschafft, was sie sich vorgenommen habe: den Wiedereinzug ins Landesparlament, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Laut den Prognosen nimmt die FDP mit 5 bis 5,5 Prozent knapp die Fünf-Prozent-Hürde.

Die FDP in Bremen habe genau auf die Inhalte gesetzt, die die Wähler interessiert hätten, etwa bei der Verkehrspolitik und der Schulpolitik. Generell sei die Lage für die FDP in Stadtstaaten wie Bremen ein bisschen schwieriger. «Das haben wir auch in Berlin gesehen», sagte er – in der Hauptstadt waren die im Bund mitregierenden Freidemokraten vor wenigen Monaten aus dem Landesparlament geflogen.

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte habe als Person sicherlich einen guten Wahlkampf gemacht. «So ist das SPD-Ergebnis zu erklären», sagte Dürr.