FDP-Abgeordnete Treuenfels-Frowein zur CDU gewechselt

Hamburg (dpa/lno) –

Die bisherige FDP-Bürgerschaftsabgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein ist zur CDU übergetreten und soll bei der Bürgerschaftswahl hinter Parteichef Dennis Thering Listenplatz zwei erhalten. «Ich freue mich sehr, dass uns als CDU Hamburg ein wirklicher Coup gelungen ist», sagte Thering. Treuenfels-Frowein habe heute Morgen ihren Beitritt zur CDU erklärt. Für die Bürgerschaftswahl im März 2025 schlage er sie für den Listenplatz zwei vor.

Bereits am Montagmorgen sei eine Sonderfraktionssitzung geplant, bei der die bislang fraktionslose Bürgerschaftsabgeordnete sofort in die CDU-Fraktion aufgenommen werden soll. Treuenfels-Frowein begründete ihren Wechsel unter anderem, damit, dass sie vor allem auf Bundesebene die Positionen der FDP in der Ampelkoalition nicht mehr vertreten könne.

Sie zählte dazu etwa die Cannabis-Regelung, das Bürgergeld oder verkürzte Einbürgerungsfristen. Sie habe lange über einen Wechsel nachgedacht. «Der Schritt ist mir zwar nicht leicht gefallen, aber ich gehe aus voller Überzeugung.»