FC St. Pauli will gegen Aue seinen Negativlauf beenden

Hamburg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli steht schon früh in der Saison stark unter Druck. Der Tabellenvorletzte benötigt heute (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue dringend einen Sieg, um an die Nicht-Abstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga heranzurücken. Die Hamburger haben die letzten vier Spiele verloren und sind seit sieben Partien sieglos. Der bislang einzige Saisonsieg datiert vom 27. September. Der Gegner aus Aue hat am vergangenen Sonntag mit 0:2 gegen den SSV Jahn Regensburg verloren, war davor allerdings vier Begegnungen unbesiegt. Das letzte Aufeinandertreffen konnte der Juni St. Pauli im Juni mit 2:1 für sich entscheiden.

