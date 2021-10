FC St. Pauli wieder Blindenfußball-Meister

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Team des FC St. Pauli ist nach 2017 erneut deutscher Meister im Blindenfußball. Die Mannschaft sicherte sich den Titel dank eines 1:0-Erfolgs gegen den direkten Konkurrenten MTV Stuttgart im siebten und abschließenden Punktspiel am Samstag in Bonn. Das entscheidende Tor für die Hanseaten erzielte Jonathan Tönsing per Strafstoß. Der Torjäger verbuchte damit seinen 26. Saisontreffer.

In der erstmals ausgetragenen Amputierten-Fußball-Bundesliga kam die SG Nord-Ost mit Spielern des Hamburger SV auf den dritten Rang. In der Dreier-Liga gelang der Mannschaft um Simon Dornblüth im vorletzten Spiel in Düsseldorf ein Achtungserfolg: Das Team besiegte die bereits als Meister feststehende Mannschaft Anpfiff Hoffenheim mit 7:2. Platz zwei belegte Fortuna Düsseldorf.

