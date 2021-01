FC St. Pauli weiter im Krisenmodus: 1:2 in Fürth

Der Fürther Harvard Nielsen (3.v.l) jubelt mit seinen Mitspielern über sein Tor zum 2:0. Foto: Timm Schamberger/dpa

Fürth (dpa/lno) – Die Krise des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich nach dem Jahreswechsel weiter verschärft. Die Hamburger unterlagen am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth verdient mit 1:2 (0:2). Durch die Niederlage blieben die Hanseaten als Tabellenvorletzter in akuter Not.

Dank des dritten Heimsiegs in dieser Saison sind die Fürther weiter auf Relegationsplatz drei. Die nun seit elf Partien sieglosen Gäste bestreiten im Nachholspiel am Mittwoch bei Schlusslicht Würzburger Kickers ein richtungweisendes Kellerduell.

Julian Green brachte die dominanten Fürther in der 24. Minute mit einem Handelfmeter in Führung. Beim zweiten Treffer der Gastgeber half der unsichere Svend Brodersen tatkräftig mit. Eine Bogenlampe von Marco Meyerhöfer versuchte der Pauli-Keeper im Fallen zu fangen, bei der unbeabsichtigten Slapstickeinlage rutschte ihm der Ball aber durch die Hände. Havard Nielsen machte aus spitzem Winkel gegen defensiv bemitleidenswerte Gäste das 2:0 (27.).

Mit einem prächtigen Fernschuss wie aus dem Nichts ließ Leon Flach (82.) die Mannschaft von Trainer Timo Schultz völlig überraschend auf einen glücklichen Auswärtspunkt hoffen. Die Fürther ließen sich das erste Erfolgserlebnis 2021 aber nicht mehr nehmen. Branimir Hrgota traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten und schoss Sekunden vor dem Abpfiff sogar noch am leeren Pauli-Tor vorbei.

