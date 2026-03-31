FC St. Pauli vorerst ohne Verteidiger Smith

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vorerst ohne Abwehrspieler Eric Smith auskommen. Nachdem der 29-Jährige vorzeitig von der schwedischen Nationalmannschaft abgereist war, veröffentlichte der Club jetzt die Diagnose. Der Defensivmann habe «sich eine strukturelle muskuläre Verletzung in der linken Wade zugezogen», hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

Der Tabellen-16. aus der Hansestadt bestreitet sein nächstes Bundesligaspiel am Ostersonntag (15.30 Uhr/DAZN). Dann ist die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin beim 1. FC Union Berlin zu Gast.