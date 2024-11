FC St. Pauli vorerst ohne verletzten Treu

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss für einige Zeit auf Philipp Treu verzichten. Der Mittelfeldspieler habe sich beim 2:0 am Samstag bei der TSG Hoffenheim «eine strukturelle muskuläre Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen», teilte der Aufsteiger mit. Die Diagnose wurde nach einer MRT-Untersuchung gestellt.

Treu werde «bis auf Weiteres» fehlen und damit auch beim Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München nicht dabei sein. Der 23-Jährige war am Samstag in der 50. Minute wegen der Verletzung ausgewechselt worden.

In den bisherigen neun Liga-Partien stand Treu jeweils in der Startelf. Er war vor der vergangenen Saison aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg nach Hamburg gewechselt und feierte mit dem Kiezclub die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg.