FC St. Pauli vor Sechs-Punkte-Spiel beim VfL Bochum

Johannes Eggestein steht dem FC St. Pauli in Bochum wieder zur Verfügung. Tom Weller/dpa

Hamburg (dpa) –

Mit einem Sieg beim VfL Bochum kann der FC St. Pauli frühzeitig einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch daran verschwenden die Kiezkicker vor der Partie an diesem Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) keinen Gedanken. «Wir haben uns die Tabellensituation hart erarbeitet und wollen diese Position natürlich auch am 34. Spieltag haben. Wenn man aber jetzt schon über das zweite und dritte Spiel nachdenkt, verliert man den Fokus», sagte Trainer Alexander Blessin.

Der Pauli-Coach hat durchaus Respekt vor dem Tabellenletzten, der am Grünen Tisch eventuell noch zwei zusätzliche Punkte zugesprochen bekommt. «Dieter Hecking hat es geschafft, die Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören», sagte Blessin über seinen Trainerkollegen, der den VfL vor dem Abstieg retten soll. «Es wird ein Kampfspiel und das müssen wir annehmen.»

Eggestein wohl wieder fit

Personell haben die Hamburger mit ein paar Problemen zu kämpfen. Immerhin dürfte Johannes Eggestein wieder fit sein. «Wenn nichts mehr passiert, dann ist er im Kader», sagte Blessin über den Offensivspieler. Unter anderem Robert Wagner und Lars Ritzka werden aber nicht zur Verfügung stehen.

Nach der knappen Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hat Blessin sein Team auf das richtungsweisende Spiel eingeschworen. «Es sind extrem wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten. Da kann man viel gewinnen oder viel verlieren», sagte der Pauli-Trainer, der voller Zuversicht ins Ruhrgebiet gereist ist. «Wir wollen das Maximum herausholen, das ist ganz klar.»