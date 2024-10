FC St. Pauli verpflichtet Oelschlägel als Ersatztorwart

Hamburg (dpa) –

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat wegen der Notlage auf seiner Torwartposition einen neuen Spieler verpflichtet. Ab sofort verstärkt Eric Oelschlägel das Team von Trainer Alexander Blessin. Der 29-Jährige spielte bis zum Sommer für den niederländischen Zweitligisten FC Emmen und war zuletzt vereinslos. Zuvor war er auch für die zweiten Mannschaften von Werder Bremen und Borussia Dortmund aktiv gewesen.

St. Pauli musste unbedingt auf der Position tätig werden, da die Ersatz-Torhüter Ben Voll, Sascha Burchert und Sören Ahlers verletzt ausfallen. Beim 1:2 in Dortmund am vergangenen Freitag hatte der erst 19 Jahre alte Nachwuchskeeper Ronny Seibt als möglicher Vertreter von Stammkraft Nikola Vasilj auf der Bank gesessen.

«Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann», sagte Sportchef Andreas Bornemann. Cosch Blessin ergänzte: «Er bringt sehr viel von dem mit, was wir gesucht haben, seine Erfahrung kommt ihm dabei in vielen Bereichen des Torhüterspiels zugute. Er hat hohe Qualitäten auf der Linie und in Eins-gegen-Eins-Situationen.»