FC St. Pauli verpflichtet Abwehrspieler Manolis Saliakas

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat einen neuen Abwehrspieler für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Club am Mittwoch mitteilt, wechselt der 25-jährige Grieche Manolis Saliakas ans Millerntor. Der Rechtsverteidiger, der zum aktuellen Kader der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zählt, spielte zuletzt für den griechischen Erstligisten PAS Giannina.

«Manolis Saliakas kann als Außenverteidiger an beiden Enden des Feldes Akzente setzen und für uns wertvoll sein. Er agiert sehr giftig gegen den Ball und bringt viel Dynamik im Spiel nach vorne mit», sagte der Trainer Timo Schultz über den Neuzugang. St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann ergänzte: «Er hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und in Griechenland auf hohem Niveau konstant seine Leistungen abgerufen. Wir sehen ihn noch nicht am Ende dieser Entwicklung.»