FC St. Pauli verliert in Düsseldorf

Torwart Dejan Stojanovic von St. Pauli. Foto: Bernd Thissen/dpa

Düsseldorf (dpa/lno) – Die Erfolgsserie des FC St. Pauli ist gerissen. Die beste Rückrunden-Mannschaft der 2. Fußball-Bundesliga verlor am Mittwochabend mit 0:2 (0:1) beim Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. St. Pauli dominierte zwar die erste halbe Stunde, doch die Fortuna schoss durch Felix Klaus in der 26. Minute das erste Tor. Sein Vater Fred Klaus spielte von 1986 bis 1988 für die Hamburger. Der Treffer veränderte den Spielverlauf, fortan war Düsseldorf das bessere Team. Kurz nach der Pause traf Kevin Danso zum 2:0 (48.). Nach vier Siegen in Folge und neun Erfolgen in den vorangegangenen zwölf Rückrunden-Spielen wurde St. Paulis Vormarsch so vorerst gestoppt.

