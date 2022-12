FC St. Pauli verlängert Vertrag mit Aremu langfristig

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli hat einen weiteren Spieler langfristig an sich gebunden. Sportchef Andreas Bornemann verständigte sich mit dem defensiven Mittelfeldspieler Afeez Aremu auf eine Verlängerung des ursprünglich bis Juni 2023 gültigen Arbeitspapiers. Über die genaue Laufzeit des neuen Vertrags mit dem 23 Jahre alten Nigerianer machten die Hanseaten in ihrer Mitteilung am Freitag erneut keine Angaben.

«Afeez hat zu Beginn seiner Zeit in Hamburg etwas gebraucht, um sich an die neue Liga und den Fußball, den wir spielen wollen, zu gewöhnen. Er hat aber große Schritte in seiner Entwicklung gemacht und ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Planungen», sagte Bornemann. Für den neuen Cheftrainer Fabian Hürzeler zählt Aremu zu den besten Zweikämpfern im Kader und hat weiteres Potenzial: «Seine defensiven Qualitäten waren von Beginn an offensichtlich, er hat sich aber auch gerade im Spiel mit dem Ball verbessert.»

Aremu war im August 2020 vom norwegischen Erstligisten IK Start Kristiansand nach Hamburg gewechselt. Seitdem bestritt er 48 Zweitliga- und fünf Pokalpartien für St. Pauli. In dieser Saison stand er in zwölf Pflichtspielen auf dem Platz, davon neunmal von Beginn an.