FC St. Pauli: Solidarität mit Jatta und dem HSV

Hamburg (dpa) – Stadtrivale FC St. Pauli steht dem Hamburger SV nach der Anklageerhebung gegen dessen Fußball-Profi Bakery Jatta zur Seite. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga twitterte am Dienstag: «Aus gegebenem Anlass! #Kein Mensch Ist Illegal #Jatta #fcsp». Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft am Montag vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Hamburg-Altona Anklage gegen den Flügelstürmer erhoben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Gambier seine Identität gefälscht, heißt Bakary Daffeh und ist zweieinhalb Jahre älter. Nur weil er sich bei der Ankunft in Deutschland als Minderjähriger ausgegeben habe, sei ihm die Aufenthaltsgenehmigung erteilt worden, betonte die Staatsanwaltschaft.

