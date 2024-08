FC St. Pauli schon gut drauf: 3:1 in Norwich

Norwich (dpa/lno) –

Der FC St. Pauli kommt drei Wochen vor dem Start in seine erste Saison nach 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga immer besser in Form. Das Team des neuen Trainers Alexander Blessin gewann ein Testspiel beim englischen Zweitligisten Norwich City mit 3:1 (3:0). Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugten die Hamburger.Kapitän Jackson Irvine (18.), der vor einer Woche verpflichtete Morgan Guilavogui (32.) und Johannes Eggestein (39.) brachten den Zweitliga-Meister vor der Pause deutlich in Führung. Jonathan Rowe (47.) konnte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für Norwich nur noch verkürzen. Vor dem zweiten Abschnitt hatte Blessin sieben Wechsel vorgenommen.Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Halleschen FC (16. August, 18.00 Uhr) erfolgt am kommenden Freitag (18.30 Uhr). Dann treffen die Hamburger am Millerntor auf den Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo.