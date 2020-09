FC St. Pauli scheitert in Pokalrunde 1; 2:4 in Elversberg

Paulis Trainer Timo Schultz läuft nach der Niederlage in die Kabine. Foto: Tom Weller/dpa

Spiesen-Elversberg (dpa/lno) – Der FC St. Pauli ist im DFB-Pokal erneut früh gescheitert. Im Gastspiel bei der viertklassigen SV Elversberg mussten sich die Kiezkicker am Sonntag in der ersten Hauptrunde mit 2:4 (1:2) geschlagen geben. Marvin Knoll (7. Minute) brachte die enttäuschenden Gäste vor 500 Zuschauern zwar früh in Führung. Doch nach Toren von Luca Schnellbacher (16./67.), Patryk Dragon (37.) und Ron Fellhauer (48.) feierte der Außenseiter einen auch in der Höhe verdienten Erfolg. Rico Benatelli (78.) gelang nur noch Ergebniskosmetik für die Kiezkicker, die damit in den jüngsten elf Spielzeiten zum siebten Mal gleich in Runde eins aus dem lukrativen Cup-Wettbewerb rausflogen.

